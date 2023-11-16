Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı
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EditörEditör
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram metamfetamin 3 extacy hap, 78 av tüfeği fişeği, ruhsatsız av tüfeği, esrar öüğtme aparatı ve 10 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman