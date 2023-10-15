Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ş. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan kontrollerde, 60,7 gram esrar, 14 adet hap, 300 euro ve 200 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kapaklı’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu madde sattığının tespiti üzerine jandarma ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.