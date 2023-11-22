Jandarmadan yaralı hayvanlara yardım eli

Jandarmanın duyarlılığı sonucu yaralı bir tilki ve köpek, hızlı müdahale ile kurtarılırken sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedavilere başlandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı bir tilki ve köpek için seferber oldu. Susurluk ilçesi Ilıcaboğazı Mahallesi yolu girişi Bandırma-Susurluk karayolu kenarında ön ayağı kırılmış şekilde yaralı bir sokak köpeği ve Muradiye Mahallesi yolu üzerinde arka ayakları kırılmış şekilde yaralı bir tilki jandarma ekipleri tarafından bulundu. Hayvanların tedavisi ve rehabilite edilmeleri için vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, yaralı hayvanları ilgili kurumlara teslim etti.

Jandarma ekipleri tilkinin tedavisinin yapılarak doğaya bırakılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştı. Böylece yaralı tilki ivedilikle tedavi altına alındı. Yaralı sokak köpeğinin ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiği ve her iki hayvanın da hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.