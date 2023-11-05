Jandarmadan yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Bursa’nın 17 ilçesinde 344 personelin katılımı ile eş zamanlı 293 işyeri ve 4 bin 32 şahsın UYAP ve BTİK sorgusu yapıldı. Uygulama sonucunda arama kaydı olan 3 kişi yakalanırken, 8 kişiye ise idari para cezası kesildi. 2 şahsa adli işlem yapılırken, 5,7 gram esrar ele geçirilirdi.
Uygulamada toplam 401 bin 357 lira para cezası kesildi.