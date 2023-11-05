Jandarmadan yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Jandarmadan yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Bursa’nın 17 ilçesinde 344 personelin katılımı ile eş zamanlı 293 işyeri ve 4 bin 32 şahsın UYAP ve BTİK sorgusu yapıldı. Uygulama sonucunda arama kaydı olan 3 kişi yakalanırken, 8 kişiye ise idari para cezası kesildi. 2 şahsa adli işlem yapılırken, 5,7 gram esrar ele geçirilirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Uygulamada toplam 401 bin 357 lira para cezası kesildi.