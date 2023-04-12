Jandarmadan zehir tacirlerine darbe

Edirne’de jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine düzenlediği operasyonda 5,5 kilogram kubar esrar yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.