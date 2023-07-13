Jandarmalar sahipsiz hayvanlara su ve mama verdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ), asayiş ve trafik ekipleri, artan hava sıcaklıklarında doğadaki hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak maksadıyla belirli yerlere su ve mama bıraktı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı HAYDİ ve asayiş timleri ile ve Trafik Jandarması tarafından, artan hava sıcaklıklarında doğadaki hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak maksadıyla Demirköy ilçesinde belirli yerlere su ve mama bırakıldı. Kadın jandarmalar, Karadeniz sahilinde sahipsiz hayvanlara su ve mama verdi.