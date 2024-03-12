Jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı: 2 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı: 2 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’da jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta adeta cephanelik çıktı. Araçta yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız Glock marka, 1 adet HS marka tabanca, 9 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb