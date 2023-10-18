Jandarmanın ev aramasında tarihi eser ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince E.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser, kaçak cep telefonu ve bataryası ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçe merkezinde ikamet eden E.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu; 56 adet kaçak cep telefonu, 9 adet tarihi eser sikke, 1 adet tarihi eser heykel, 1 adet tabanca ve 20 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirildi.

E.S. isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.