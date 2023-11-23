Jandarmanın kadına şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy’de kurulan pazarı ziyaret eden jandarma ekipleri, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, İpsala Paşaköy’de çarşı ve pazarda çalışan esnafı ziyaret etti.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtan ekipler, bilinçlendirme ile KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi emniyet ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.