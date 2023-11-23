Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu aracın sürücüsü tutuklandı

Edirne’de jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada tabanca, susturucu, uyuşturucu ve euro ele geçirildi. Arama sonucu araç sürücüsü tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarma ekipleri, çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu tabanca ve 13 fişek, susturucu, alev gizleyen, 11 gram skunk, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 535 euro ele geçirildi. Yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.