Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda tarihi eserler de ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla bir evde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet çakı, 1 adet kama, 2 adet cep telefonu, 7 adet telefon parçası, 1 adet tablet, 1 adet otomatik av tüfeği, 10 adet 12 mm çapında av tüfeği fişeği, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çatal, 27 adet sikke, 1 adet tarih eser olduğu değerlendirilen yüzük, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı 1 adet av tüfeği kütüklüğü, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı.