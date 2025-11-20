Japon ailesinin dönüşümü konuşuldu: Tokyo hikayesi Sakarya'da izleyiciyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde Tokyo Hikayesi filmi gösterildi, ardından modernleşen Japonya ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine Doç. Dr. Serhat Yetimova ile söyleşi gerçekleştirildi. Ozu’nun klasikleşmiş yapımının ele alındığı programda film estetiği, dönem okumaları ve günümüz dünyasına uzanan mesajlar konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat programı çerçevesinde, Yasujiro Ozu’nun şaheserlerinden Tokyo Hikâyesi filminin gösterimi Ofis Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yetimova, "Modernleşen Japonya ve Çözülen Aile Bağları" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yetimova, konuşmasında bir filmin etkisinin perdede gördüğümüz hikayeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Asıl film, perdedeki hikaye bittiğinde başlar. Çünkü başlangıç noktası bizim algımızdır; duygularımızın o hikâyeyle birlikte çeşitlenmesi çok daha önemlidir. Film size bir şey anlatır ama mesele sizin ne anladığınız, hangi anlamları çıkardığınızdır. Biz bunu konuşmaya başladığımız anda ‘asıl film şimdi başlıyor’ derim" dedi.

1950’leri anlatan bir yapımın bugüne nasıl ışık tuttuğunu tartışmanın önemine değinen Yetimova, Ozu sinemasının zamansız bir derinlik sunduğunu belirterek, "Bir film, dönemi aşarak bugünle bağ kurduruyor, modern dünyayı yorumluyor ve yeni tartışma alanları açıyorsa amacına ulaşmış demektir" diye konuştu. Programda katılımcılar Japon sinemasının anlatım diline ve modernleşme sürecinin aile yapısı üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir perspektif edinme fırsatı buldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle sinemaseverleri farklı coğrafyalardan önemli eserlerle buluşturmaya devam ediyor.