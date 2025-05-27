Japon deprem uzmanından Bursa için korkutan uyarı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, söyledi. Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin çok fazla olduğunu söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) InnoCon’25 - Modern Yapı Zirvesi’nin açılışı gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte; deprem, yapı yönetim, malzeme bilimi, geoteknik, ulaşım, su kaynakları, sürüdürülebilir çevre, yapı kent estetiği gibi konular ele alındı. Programın ilk gününde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali fazla" derken, Özcan Geçim, yüksek hızlı trenin Bursa’ya 2026’nın ilk yarısında geleceğini ifade etti.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da, BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, akademik odaların ve sektörün temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "İki yıldır büyük bir heyecanla düzenlen etkinliğimiz, üniversitemiz öğrenci topluluklarının; heyecanını, girişimci ruhunu, vizyonunu ve emeğini yansıtan çok değerli bir organizasyondur. İki gün sürecek bu faydalı programın, özellikle genç mühendis adaylarımız için ilham verici, öğretici ve ufuk açıcı geçmesini diliyorum. Bu tür etkinliklere ve öğrencilerimizin gelişimine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Deprem ölümlerinde Türkiye Dünya’da üçüncü sırada

Açılış konuşmalarının ardından Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İki ülkenin Deprem önleme farklılıkları" üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya’yı karşılaştıran Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 6, Japonya’da ise 4 deprem levhasının olduğunu söyledi. Türkiye tarihinde en büyük depremin 7.9 şiddeti ile Erzincan depremi olduğunu belirten Moriwaki, Japonya’da ise 9 şiddetini gören depremin yaşandığını söyledi. Buna rağmen Türkiye’nin depremde hayatını kaybedenler sıralamasında dünyada üçüncü, Japonya’nın ise yedinci olduğunun altını çizen Moriwaki, önemli olanın depremin şiddetinin değil yapıların sağlamlığı olduğunu belirtti.

Türkiye’de yapıların yüzde 50’si kaçak

İstanbul’u etkileyen son iki büyük depremin 1509 ve 1766 yıllarında olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki, "Marmara Denizi altındaki fayların, Kuzey Anadolu Fayı’nın yüzeyindeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlama periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul’u etkileyen büyük bir deprem olacağı kaçınılmazdı. Şimdi de aynı şekilde Bursa’da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali bir hayli fazla. Bursa’da gerekli önlemler bir an önce alınmalı. Bursa’nın yanında Balıkesir ve Çanakkale de risk altıda. Türkiye geneline baktığımızda 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hep birlikte bina ve zemin anlamında depreme hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.