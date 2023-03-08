Japon uzman konuştu: 'Bir gün deprem olacak, bunu kabul edip hazırlanmalıyız'

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya” konulu seminerde İnegöl halkıyla buluşan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, insanların sürekli ne zaman ve nerede, kaç şiddetinde deprem olacağını sorduklarını hatırlatarak; “Ne zaman deprem oluyor? Ne kadar veya nerede değil. Ne yapmalıyız? Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye’de kabul etmeli” dedi.

İnegöl Belediyesi, deprem bölgesi olan Türkiye’de bu alanda bilinci arttırmak adına Türkiye ile Japonya arasındaki deprem felaketlerini önleme farklılıklarının konuşulduğu seminer düzenledi. “Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya” konulu seminere, Hazama Ando- Corporation Türkiye Genel Müdürü, Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Salı akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Yoshinori Moriwaki Türkiye ile Japonya arasındaki deprem verilerini katılıcılarla paylaşarak karşılaştırmalar yaptı. Uyarılarda bulunarak depreme ilişkin topum ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri anlatan Yoshinori Moriwaki’nin yaklaşık 2 saat süren programına ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı seminere Yoshinori Moriwaki kendisini tanıtarak başladı. Türkiye’ye 32 sene önce geldiğini ve 32 senedir mühendis, mimar olarak burada çalıştığını kaydeden Moriwaki, “Ben Türkiye’ye aslında 1 ay için geldim, 1 sene, 5 sene derken 32 yıl oldu. Ben artık Japonya’ya dönmemeye, Türkiye’de yaşamaya karar verdim. Bu akşam da Japonya nasıl, Türkiye nasıl sizlerle onu konuşacağız” dedi.

"Türkiye deprem ülkesi ama Japonya kadar çok deprem olmuyor"

Türkiye’de 81 ilin 52’sinin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Moriwaki, “Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattında uzun süredir deprem yoktu. Türkiye aynı Japonya gibi deprem ülkesi ama Japonya gibi çok fazla deprem yok. Büyük deprem Türkiye’de 1939 Erzincan 7,9 olarak yaşandı. Japonya’da 2011 yılında 9,1 deprem yaşandı. 8 ve 9 derecelerindeki depremlere baktığımızda rakamsal olarak bir kat sayı ancak güç olarak bakıldığında 32 kat daha fark olduğunu görüyoruz. Dünya’da en büyük deprem Şili’de oldu 9,5 büyüklüğünde. 10 şiddetine kadar da olabilir diye öngörülüyor. Ancak çok düşük ihtimal” dedi.

"Ne zaman olacağını değil, nasıl hazırlanmalıyızı konuşmalıyız"

İnsanların en büyük merakının ne zaman nerede deprem olacağı olduğunu ifade eden Yoshinori Moriwaki, şöyle devam etti: “Herkes bana ve diğer hocalara ne zaman, nerede, ne kadar büyüklükte bir deprem olacak diye soruyor. Artık bunu bırakmalıyız. Japonya’da da Türkiye’de de deprem çok. Japonya 2011’de çok büyük deprem yaşadı, tsunamide 20 bin insan kaybetti. Ondan sonra riskleri azaltma adına çalışmalar yapıldı. Örneğin Marmara’da deprem olursa kaç bina çöker, kaç insan hayatını kaybeder, ekonomi bundan nasıl etkilenir bunlar hesaplanabilir. Bu hesaplama riski yüzde 70 azaltabilir. O zaman neden yapmayalım. Ne zaman deprem oluyor? Ne kadar veya nerede değil. Ne yapmalıyız? Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye de kabul etmeli. Allah’ım bu tekrar olmasın diyoruz. Olacak. Allah’ım bunun tekrarı kötü olmasın. Bu olabilir. Bunu yaparsak yüzde 70 riski azaltırız. Bunun için dua edelim. Biz duamızı yapmadan önce yapabileceklerimizin yüzde 100’ünü yapmaya çalışıyoruz. Önlem alıyoruz.”

"Deprem sayısı az, depremde hayatını kaybeden sayısı fazla"

“Türkiye ve Japonya’nın deprem verilerini paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük depremi 9,5. Deprem sayılarına bakarsak; Türkiye 6’ncı, Japonya 4’üncü sırada. Ama Türkiye metrekare olarak Japonya’dan 2 kat büyük. Metrekare olarak bakacak olursak Japonya 6’ncı, Türkiye 17’nci sırada. Yani Türkiye deprem ülkesi ama çok fazla deprem olmuyor, 17’nci sırada. Bu verilere rağmen, Türkiye depremde hayatını kaybeden insan sayısında 3’üncü sırada. Japonya ise 7’nci sırada. Kahramanmaraş verileri burada yok. Onu da eklersek daha yüksek olabilir. Japonya’da depremden ziyade tsunamiden dolayı can kayıpları oluyor. Şili’de 9,5 büyüklüğünde deprem oldu, Japonya’da deprem olmadı ama 23 saat sonra tsunami geldi. Türkiye deprem ülkesi, deprem sayısı fazla değil ama maalesef ölü sayısı fazla. Onun için mimar, mühendis, siyaset bunu çözmeye çalışmalı. Cumhurbaşkanlığı bunun için 120 kişinin katıldığı bir toplantı yaptı. 107 bilim insanı ve uzman katıldı. Devlet adamları da oradaydı. 7 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar da herkes oradaydı. Hocalar söyledi herkes notlarını aldı.”

"İnegöl’de tarama gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Seminer sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Misafirimiz de bu kalabalık ve ilgi karşısında mutlu oldu. Bugün aramızda mimarlarımız, mühendislerimiz var. Depremi yaşayan vatandaşlarımız var. Büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıyla beraber dersler çıkartmak üzere de çalışmalar yapıyor herkes. Bugün gerçeklerimizle yüzleşmek durumundayız. Biz de bunlarla alakalı şehrimizde özellikle 99 sonrası yapılan yapılara daha güvenli yapılar olarak bakıyoruz ama mühendislerimiz bunları daha iyi bilir. Teknik arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde bir tarama gerçekleştirmek istiyoruz. Risklerimizi göreceğimiz, vatandaşlarımızı bilgilendireceğimiz bir çalışma Daha akılcı ve daha sağlıklı yapılar yapıyor olmamız lazım. Biz kendi adımıza İnegöl Belediyesi olarak sizlerden aldığımız bu emaneti kalan sürede daha fazlaca afet ve afetlerle mücadele noktasında yapılacak çalışmalarla yürüteceğiz” dedi.

Başkan Taban, konuşmasının ardından Yoshinori Moriwaki’ye gecenin anısına hediye takdimi yaptı.