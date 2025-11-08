Japon uzman Yoshinori'den kritik uyarı: 'Her an depreme hazır olmalıyız'

Osmangazi Kitap Fuarı’na katılan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, depremle ilgili farkındalık oluşturacak açıklamalarda bulundu.

‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi’ sloganıyla hayata geçirilen Osmangazi Kitap Fuarı, birbirinden değerli gazeteci ve yazarların yanı sıra Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori’yi ağırladı. İlk olarak yazarlığını üstlendiği "Moriwaki’nin Deprem Rehberi" kitabıyla okurlarıyla buluşan Yoshinori, daha sonra ülke genelinde gündemi oluşturan ana etkenlerden biri niteliğindeki deprem konusunu ele aldı. Deprem anında alınması gereken tedbirlere değinen Yoshinori, hayat üçgeninin ve deprem çantasının önemini katılımcılara anlattı.

Deprem çantasında plastik düdük yerine mutlaka metal düdük bulundurulması gerektiğini söyleyen Japon uzman Moriwaki Yoshinori, "Günlerce göçük altında kalındığında ve su tükendiğinde, insan nefes almakta dahi zorlanır. İşte o anlarda, plastik düdük işe yaramaz hale gelir. Metal düdük ise sert bir zemine vurularak bile ses çıkarabilir. Ayrıca deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerekiyor. Biz Japonya’da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi. Evlerimiz sağlam olsa bile biz yine de tedbiri elden bırakmayız. Mesela evin içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz. Sehpaların altında, koltukların yanında bile olabilir. Çünkü ne zaman, nerede yakalanacağımızı bilemeyiz. Küçük gibi görünen şeyler, hayat kurtarabilir" dedi.

"Sındırgı’daki depremler Bursa’yı doğrudan etkilemeyecek"

Son günlerde Sındırgı ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, "Bursa’da büyük bir deprem mi bekleniyor?" sorusunu gündeme getirdi. Bölgede 200-300 artçı sarsıntı yaşandığı bilinirken, Moriwaki Yoshinori bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Ancak Sındırgı’daki depremlerin Bursa’yı doğrudan etkilemeyeceğinin altını çizen Yoshinori, "Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023’teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum. Deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yoshinori, kendisini dinlemeye gelen çocuklara kitaplarını imzalayarak hediye verdi. Bunun yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur, hayat kurtaran bilgiler aktaran Japon deprem uzmanına teşekkür plaketi takdim etti.