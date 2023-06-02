Japonya Başkonsolosu Kasahara Çiftlikköy'de

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de göreve başlayan Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara Çiftlikköy’de bir dizi temasta bulundu.

İlk olarak Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile makamında bir araya gelen Kasahara, ilçe hakkında bilgi aldı. Japonya ile Türkiye arasında kökleri tarihe dayanan kardeşlik bağlarının olduğunu dile getiren Başkan Murat Silpagar, “Türk halkı olarak bizler Japonları çok seviyoruz, sizlerin de Türk halkını ve Türkiye’yi çok sevdiğinizi biliyoruz. Bizleri onurlandırdınız” diye konuştu.

Ardından Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giden Başkonsolos Kasahara’ya 2022 yılı başında Japon Büyükelçiliği’nin Yerel Hibelere Destek Programı ile itfaiye araç filosuna katılan ‘Afet ve Acil Durumlar İçin Arama Kurtarma Aracı’ tanıtıldı. Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun ve işbirliğinin sembolü olarak sağlanan hibe aracın özellikleri hakkında bilgiler alan Başkonsolos Kasahara, aracı çok beğendiğini ve Çiftlikköy bölgesi için çok faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ardından Çiftlikköy Belediyesi Saklıbahçe Sosyal Tesisleri’nde konuk edilen Başkonsolos Kasahara ile Türkçe sohbet eden Başkan Silpagar, Türk ve Japon halkları arasında karşılıklı sevgi ve saygı ilişkileri bulunduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftlikköy’de son dönemde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren ve ilçenin özelliklerini aktaran Başkan Silpagar, Başkonsolos Kasahara ve yardımcısına günün anısına anı tabağı hediye etti.