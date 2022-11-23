Japonya, geriden gelerek Almanya'yı yıktı!

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda yer alan Japonya, güçlü rakibi Almanya’yı 2-1’lik skorla yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya ile Japonya, Khalifa International Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ivan Cisneros’un düdük çaldığı karşılaşmada Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Kıyasıya mücadele ve yüksek tempoda oynanan maçta Japonya kalecisi Gonda ve Almanya kalecisi Neuer’in kritik kurtarışları da mücadeleye damga vurdu. 75. dakikada Ritsu Doan’ın golüyle eşitliği sağlayan Asya temsilcisi, 83. dakikada Takuma Asano’nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Japonya, şampiyonaya 3 puanla başladı.

Almanya gruptaki 2. maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 22.00’da İspanya ile karşılaşacak. Japonya ise aynı gün TSİ 13.00’da Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.