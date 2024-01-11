Japonya ve Kanada'dan bile hastası var: Şehir Hastanesi gururlandırıyor

Başta Trakya Bölgesi ve Balkan ülkelerine sağlık hizmeti sunan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3. yılını doldururken, bu süre zarfında hastane 4 buçuk milyon hastaya hizmet verdi. Japonya ve Kanada’dan bile hastası olan hastanede 3 bin yabancı uyruklu hastaya hizmet verildi.

Balkanların sağlık üssü haline gelen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3. yılını doldurarak başarılarına başarı katıyor. Uzman kadrosuyla kısa sürede bölgedeki sağlık turizmini üzerine çeken şehir hastanesi, kurulduğu günden bu yana 4 milyon 587 bin hastaya hizmet verdi. 651 adet sismik izolatörleriyle güvenli bir şekilde hizmet veren hastanede bugüne kadar 3 binin üzerinde de yabancı hastaya hizmet verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, “2020 yılı sonlarında hasta kabulüne başlayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 3 yılda 1 milyon 50 bini acil olmak üzere 4 milyon 587 bin hastaya hizmet verdi. Hastanede 130 bin cerrahi işlem gerçekleştirildi. 14 bini yoğun bakım olmak üzere, yaklaşık 72 bin hastaya yataklı servislerde sağlık hizmeti sunuldu. Anestezi altında gerçekleştirilen günlük ortalama cerrahi işlem sayısı 130-140 arasında. Milletimizin hayali olan Şehir Hastaneleri, Tekirdağ örneğinde de farkını göstermeye devam ediyor” demişti.

13 bin 500 civarında kalp işlemi

Gazetecilere açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "1 milyon 50 bini acil başvurusu olmak üzere toplamda 4 milyon 587 bin hasta ayakta poliklinik hizmeti almıştır. 11 bini yoğun bakımda yatmak üzere 71 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti almışlardır, 10 binin üzerinde A grubu toplamda 129 bin cerrahi işlem gerçekleştirilerek hastalarımız şifalarına kavuşturulmuşlardır. Hastanemizde özellikle kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında nitelikli tıbbi işlemler gerçekleştirilmiştir. 13 bin 500 civarında anjio, anjioplasti ve kalp pili işlemleri gerçekleştirilmiştir. Binin üzerinde bypass cerrahisi 80 aort diseksiyonu, 20 trans aortik kapak implantasyonu işlemi gerçekleştirilmiştir gene 400’ün üzerinde cerrahi kapak işlemi, kardiyovasküler cerrahi birimlerimizle gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bölgenin sağlık üssü

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde nitelikli tıbbi hizmet sunulduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Kalkan, "Hastanemiz son derece fiziki donanımları, nitelikli tıbbi hizmetleriyle bölgemizin sağlık üssü konumundadır. Gerçek anlamda da değerli tıbbi hizmetler sunumu gerçekleştirmektedir. Burada özellikle 39 bin civarında acil ambulanslarımız ile hastanemiz acil servislerine hasta kabulü gerçekleşmiş bunların 4 bin 587’si il dışından sevklerdir. 17 bin civarındaki bir sevk ise sağlık kurullarımızdan hastanemize olan sevkler halindedir. Bölgemizde bu nitelikli tıbbi hizmetlerin sunumu her yıl aşağı yukarı il dışına 5 bin ila 7 bin civarında hastamızın burada kalarak hiçbir yere sevk edilmeden tüm tıbbi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile hastalarımız sıhhatli bir şekilde hastanemizden taburcu edilmişlerdir" diye konuştu.

Japonya, Kanada’dan hasta geldi

Sağlık turizmi ile ilgili çok fazla ilgi olduğunu, tedavi gören hastaların geri dönüşlerinden anlaşılacağı üzere bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağını belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Özellikle sağlık turizminde 3 bin hastaya tedavi imkanı sunulmuştur. Gelen hastalar başta Balkan ülkeleri olmak üzere Kanada’dan, Japonya’dan, Asya’dan tüm Türki Cumhuriyetlerimiz olmak üzere inanılmaz bir şekilde farklı coğrafyalardan hastanemize tedavi olmak üzere yabancı hastalarımızda bulunmaktadır. Onların gözlemleri, izlemleri bize geri dönüş bilgileri de bu ivmenin artarak devam edeceğini bize göstermektedir. Hastanemiz aynı zamanda kendine mahsus donatı sistemlerine sahiptir. 6 bin 500 metrekarelik güneş paneli, 11 tonluk yağmur suyu depolama alanları ve yine 450 tonluk yakıt tankı rezervi, 90 bin litrelik oksijen rezerviyle herhangi bir olası afet durumunda da hizmetini yüzde 75 kapasitesinde sürdürmesi halinde 90 gün hiçbir yerden ilave katkı almadan sağlık hizmetini sürdürebilecek bir kapasitedir. Ayrıca 651 kolonunda sismik deprem izolatörleri ile güçlendirilmiş bir yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Esnek fiber optik yapılarıyla da genel hizmet sunumlarında hastanemiz bir çevre dostu hastane konumunda hizmetini sürdürmektedir" diye konuştu.

Kalkan açıklamasını, "Hastanemizin onkolojik hizmetlerde öne çıkan bir durumu vardır. Pet-CT, tanı işlemlerinde, kansere yönelik hizmetlerde ön alıcı, işlemleri hızlandırıcı tanısal ve yine radyolojik onkoloji hizmetlerimizle de süreci hızlandıran bir yapı arz etmektedir" diyerek noktaladı.