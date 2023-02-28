JASAT' tan çalıntı traktör operasyonu

Balıkesir’in, Altıeylül İlçesinde, Ö.G. isimli şahsa ait traktör kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturdu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar neticesinde, çalınan traktörün bir kamyonete yüklenerek Manisa istikametine götürüldüğü tespit edilmesi üzerine, yapılan takip neticesinde bahse konu çalınan traktör E.B. isimli şüphelinin ikametinde ele geçirildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren E.B. ve O.K. isimli şüpheliler icra edilen operasyon ile yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış olup, çalınan traktör sahibine teslim edildi.