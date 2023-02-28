JASAT ekiplerinden hırsızlara geçit yok

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bir dizi hırsızlık olayının faili 3 kişi JASAT özel ekibi tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Edremit ve Havran İlçelerinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel bir ekip oluşturdu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz ve detaylı araştırmalar sonrasında, Edremit ve Havran ilçelerinde meydana gelen 6 iş yerinden, bağ/bahçeden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli icra edilen operasyon ile yakalandı.

3 şüpheliden ikisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.