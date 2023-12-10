JASAT firari şahısların korkulu rüyası oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında cinayetten 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari JASAT tarafından yakalandı.

JASAT firari şahısların korkulu rüyası oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında cinayetten 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yapılan takipler sonucu JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman