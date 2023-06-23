JASAT Timleri aranan şahıslara göz açtırmıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir ili Edremit ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kasten adam öldürme suçundan 25 Yıl 10 Ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., JASAT Timlerince yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Yakalanan S.E. tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.