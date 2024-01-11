JASAT, yazlıkçıların kabusu olan hırsızları yakaladı

Balıkesir’in Avşa Adası’nda 3 yazlık eve giren hırsızlar, JASAT’ın operasyonuyla yakalandı.

Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Çiftlik Mevki’nde hırsızlar tarafından 3 yazlık evin hırsızlar tarafından talan soyulması üzerine harekete geçen JASAT, kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin B.B.A. (34), M.M. (46) ve M.Ç. (16) olduğunu belirledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan B.B.A. ve M.M’nin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yazlık evlerden çalınan eşyalar bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca, 6,85 gram esrar, 1,35 gram sentetik uyuşturucu, esrar tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan iki payp ve filtre malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan B.B.A adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.M. denetimli serbestlik şartıyla bırakılırken M.Ç.’ye ise herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.