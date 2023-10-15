Jasper Philipsen: 'Bisiklet üzerinde acı da çektik ama doğal güzellikler acımızı unutturdu'

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 8. ve son etabı olan Sultanahmet-Sultanahmet etabını kazanan Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, “Benim üçüncü turum ve çok güzel bir yarış oldu. Geçtiğimiz her yer çok güzeldi. Bisiklet üzerinde acı da çektik ama doğal güzellikler acımızı unutturdu” dedi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sona erdi. 130.5 kilometrelik Sultanahmet - Sultanahmet etabının kazananı Alpechen takımının sprinteri Belçikalı sporcu Jasper Philipsen oldu. Etaba ve tura dair düşüncelerini aktaran Philipsen, “Her zaman kaza oluyordu. Çok dikkat ettim ve teknik bir bitiriş yaparak konum aldım. Güvenli ve güzel bir finiş oldu. Astana takımı ile güzel işbirliği yaptık. Çünkü her iki takım da sprint finiş olmasını istiyordu. Son kısım benim istediğim şekilde gerçekleşti. Benim üçüncü turum ve çok güzel bir yarış oldu. Geçtiğimiz her yer çok güzeldi. Bisiklet üzerinde acı da çektik ama doğal güzellikler acımızı unutturdu” dedi.

“Bu seneki parkurlar arasında en beğendiğim ve hayran olduğum Marmaris etabı oldu”

Yarışın Türkiye için tanıtım aracı olduğuna da değinen Jasper Philipsen, “Profesyonel bisikletçi olarak 42. zaferim oldu. 8 etap ve bunların arasında toplu sprint imkanıyla uygun bir yarış. Fakat etap kazanmak her zaman zor bir iş. Son 2 yıldır galibiyetten çok ikinciliklerim oldu. Bu sene yarış geçen senelere göre daha zorlaştırılmıştı. Kazanmak için formda olmak gerekiyordu. Diğer parkurlarla kıyasladığımızda sahil güzergahını takip eden tur rotasını beğeniyorum ve tercih ediyorum. Bu yılki parkur benim favori parkurum oldu. Daha çok bisiklet üzerinde olsak da birkaç kez denize girdim. Mart ila ekim arası diğer yarışlarda böyle bir şansım hiç olamadı. Son 3 yıldır yeşil mayoyu alıyorum. Türkiye turu benim için çok uygun yarış. Tekrar gelmeyi çok isterim. Bu seneki parkurlar arasında en çok beğendiğim ve hayran olduğum etap Marmaris etabı oldu” ifadelerini kullandı.