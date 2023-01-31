Jayden Oosterwolde: 'Şampiyonluk için savaşmaya hazırım'

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, "Bu takımın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyor ve görüyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Saha içi ve dışında bu takımın menfaati için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibi Parma’dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Oosterwolde, "Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Düşündüğüm şeylerin gerçek olduğunu geldiğimde daha net anladım. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da gördüm. Taraftarlar beni her zaman desteklediler. Umarım bizi sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler" ifadelerini kullandı.

"Bu takıma ve taraftarlara neler katabileceğimi göstermek istiyorum"

Kendisini hazır hissettiğini söyleyen Hollandalı futbolcu, "İtalya’da da sürekli süre alıyordum. Çok büyük bir camiaya geldim. Burada da baskının olacağına şüphem yok. Fenerbahçe’ye yardımcı olmak için her zaman hazırım. Bu takıma ve taraftarlara neler katabileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda yardımcı olmak için geldim" dedi.

"Umarım Hollanda milli takımından davet alabilirim"

Hollanda milli takımında oynamak istediğini belirten genç oyuncu, "Böyle bir hayalim var. Genç takımın bir parçasıydım. Hollanda milli takımının ikinci takımına da gidecektim, ama yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı gerçekleşmedi. Umarım böyle bir davet alabilirim. Bunu yapabilmek için iyi bir performans ortaya koymak zorundayım" şeklinde konuştu.

"Jorge Jesus çok iyi bir teknik adam”

Jorge Jesus’un çok başarılı bir hoca olduğunun altını çizen Oosterwolde, "Ben Jorge Jesus ile alakalı çok olumlu şeyler duydum. Kendisi gerçekten çok iyi bir teknik adam. Ondan çok şey öğreneceğimden şüphem yok. Hayalim, burada iyi bir performans ortaya koyarak, Premier Lig’e gitmek ve Hollanda milli takımında boy göstermek" diye konuştu.

“Benim burada tek amacım, takıma yardımcı olmak”

Transfer sürecinde sarı-lacivertli ekibin Hollandalı eski oyuncuları Pierre van Hooijdonk ve Dirk Kuyt ile konuşmadığını belirten Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ile de herhangi bir görüşmesi olmadığını aktardı. Ara transfer döneminde başka takımların da kendisiyle ilgilendiğini belirten Hollandalı savunmacı, "Farklı liglerden ilgi vardı. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Kariyerimin bir sonraki aşamasını düşünerek buraya geldim. Benim burada tek amacım, takıma yardımcı olmak. Yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum. Umarım benim katkımla beraber şampiyonluklar ve kupalar kazanırız. Sonrasında neler olacağını göreceğiz" dedi.

“Asist anlamında fayda sağlamayı seviyorum”

Hem hücumda hem de savunmada kendisine verilen rolü en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Oosterwolde, "Defansif anlamda hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Savunmada 1’e 1 pozisyonlarda da iyi olduğumu düşünüyorum. Beni biraz izlemişseniz ofansif bir oyuncu olduğumu da görmüşsünüzdür. Saha içerisinde ileri çıkmayı ve takımıma asist anlamında fayda sağlamayı seviyorum. Geçen yıl da İtalya’da oynuyordum. Orada da defansif yönlerimi güçlendirdiğimi düşünüyorum. Ofansif ve defansif anlamda iyi olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Böyle bir ilgi ve teklifi beklemiyordum"

Fenerbahçe’nin kendisine teklif yapmasını beklemediğini ifade eden genç sol bek oyuncusu, "Tam tarihi hatırlamıyorum ama zannedersem ocak ayı başındaydı. Teklifi ilk duyduğumda şok olmuştum. Böyle bir ilgi ve teklifi beklemiyordum. Elbette ki bu ilgiyi duyunca çok mutlu oldum ve buraya geldim" dedi.

“Takım arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum”

Fenerbahçe Stadyumu’nun atmosferinden çok etkilendiğini belirten Jayden Oosterwolde, "Stada trafikten dolayı biraz geç geldik. İkinci yarıyı izleyebildik ve atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferde oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Valencia, 4 gol attı. O benim dikkatimi çekti. Ayrıca 10 numaramız Arda iyi bir oyun ortaya koydular. Takım arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"Şampiyon olmayı çok ama çok istiyorum"

Fenerbahçe’de 24 numaralı formayı giyeceğini açıklayan Oosterwolde, "Taraftarlarımızın beklentisi, şampiyonluk. Şampiyon olmayı ben de çok ama çok istiyorum. Galatasaray ile 4 puan fark var. Maç maç bakmak durumundayız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Amacımız, bu yönde. Bu şekilde düşünürsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bunu gerçekleştirmek için iyi bir performans ortaya koymalı ve birbirimize güvenmeliyiz. Bunu yapabilirsek bana göre şampiyon biz olacağız. Buraya geldikten sonra bu baskıyı fazlasıyla hissettim. Bu takımın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyor ve görüyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Saha içi ve dışında bu takımın menfaati için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.