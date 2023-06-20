Jean Monnet burs programının bilgilendirme toplantısı yapıldı

Jean Monnet bursunu almaya hak kazanan 2023-2024 akademik yılı bursiyerlerine yönelik burs öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) tarafından finansa edilen Jean Monnet burs programını kazanan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Jean Monnet burs öncesi bilgilendirme toplantısına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara’da Jean Monnet bursiyerleriyle bir araya geldi. Bozay, bursiyerlerin kapasitelerini, geldiği kurumları, çalıştığı yer ya da özerk çalışma alanlarının da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Bozay, bursiyerlerin yurt dışında kendilerini tanıyacaklarını belirterek, “Dışarıda insan kendini tanır. Kendinizi tanıyacaksınız. Yurt dışında kendinizi temsil ederek bulacaksınız. Bu sizler için tefekkür. Refleks gösterme zamanı olacak bunu iyi değerlendirin” dedi.

Bursiyerlerin, yurt dışına gittiklerinde Türkiye’nin büyüklüğünü, kapasitesini daha iyi göreceklerine dikkati çekerek, “Bunu 35 yıllık bir diplomat olarak söylüyorum. Ben diplomatım ama sizlerin temsiliyeti bizler için daha önemli. Üzerinizde büyük bir yük ve sorumluluk var. Bu bursu kazandınız ama asıl işiniz şimdi başlıyor. Sizlerin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize eminim” ifadelerini kullandı.

Bursiyerlerin Türkiye Yüzyılı başında dünyada sayılı ülkeler arasında bulunan bir ülkenin temsilcisi olarak yurt dışına gittiklerini kaydeden Bozay, “Avrupa’nın dönüşümünü hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bilmiyorsanız da bunun üzerine çalışın. Profillerinize baktığımda hepinizin dönüşümle bağlantılı olduğunu görüyorum. Adalet Bakanlığı ile İletişim Başkanlığından arkadaşlar dijitalleşmenin etkilerini hukuk ve iletimdeki etkilerini görecekler. Gümrük birliği ile ilgilenenler yeşil dönüşümün fırsatlarını görecekler” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ile AB Türkiye delegasyonu iş birliğinde yürütülen Jean Monnet burs programını kazanan bursiyerlere en az 3, en fazla 12 ay süreyle burs verilecek. AB üyesi ülkelerde ve Birleşik Krallık’ta yerleşik bir üniversite de araştırma veya lisan üstü eğitim yapma imkanı tanınacak Jean Monnet burs programında bursiyerlerin okul ücretleri, aylık yaşam giderleri ve bir defaya mahsus vize masrafları için sabit ödenek sağlanacak.