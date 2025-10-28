Jeofizik mühendisi akademisyenden deprem uyarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğretim üyesi, Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya dün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaptığı açıklamada, kontrol edilmeyen yapılardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki depremin beklenen Marmara depremi özelinde Kuzey Anadolu Fayında herhangi bir tetikleme yapmayacağını belirten Şenkaya, Sındırgı ve civarındaki tektonik sistem ile Kuzey Anadolu Fayının ayrı sistemler olduğunu vurguladı. Bununla beraber Sındırgı’nın yapı stoku açısından eski bir kataloğa sahip olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şenkaya, "10 Ağustostan bu yana gerçekleşen artçılar ve dün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile beraber, önceden hasarsız ya da az hasarlı olan yapılar artık orta veya ağır hasarlı duruma gelmiş olabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımız yetkililer tarafından denetlenmeyen yapılardan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

BUÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Bölgedeki aktivitelerin devam edeceğini bekliyorduk. Ancak 10 Ağustos Sındırgı depremine çok yakın bir alanda ve aynı büyüklükte gerçekleşmesi beklenir bir durum değil. Bu depremle beraber önümüzdeki günlerde büyüklüğü 4 ile 3 arasında değişebilecek artçıların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Sındırgı ve çevresinin 1970’ te 7.2 büyüklüğünde deprem ürettiğini hatırlatan Şenkaya, bölgenin bu potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve Sındırgı ve çevresindeki mikro bölgeleme, yerinde güçlendirme ve kentsel dönüşüm süreçlerinin artık hayati bir noktaya geldiğini vurguladı.

Depremin, Bursa’da da şiddetli hissedilmesinin nedenlerine de değinen Şenkaya, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesinin yanında Bursa’da tüm ilçe merkezlerinin deprem dalgalarını büyültebilen Alüvyonal birimler üzerine kurulu olmasının faktörünün daha ön planda olduğunu söyledi. Dr. Şenkaya, Bursa’da yapılması planlanan ve kısa süre önce netleştirilen mikro bölgeleme çalışmalarının, bilimsel gereklilikler kapsamında, sıkı kontroller altında gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.