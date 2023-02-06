Jeofizik Mühendisleri Bursa Odası'ndan Marmara depremi açıklaması

Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği, Kahramanmaraş’taki depremin Doğu Anadolu fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem ise Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olup Kahramanmaraş merkezli depremin Bursa’yı etkilemesi gibi bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremin ardından Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların endişelerini gidermek için Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği’nden açıklama yapıldı. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin Doğu Anadolu fay zonu üzerinde doğrultu atımlı bir fay üzerinde gerçekleştiği ve Marmara bölgesinde beklenen depremin ise Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğu Kahramanmaraş merkezli depremin Bursa’yı etkilemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı açıklandı.

Bursa Akademik Odalar Birliğinde açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilcisi Güven Aslan, "Kahramanmaraş ve çevre illerde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem ne yazık ki dün gece yarısı büyüklüğü 7,7 olarak yine kendini göstermiş olup biz unutmak istesek de varlığını yine hatırlatmıştır. Ülkemiz yıllardır bu gerçekle yüzleşmeyi hep ötelemiş olsa da özellikle de 1999 Gölcük depreminden sonra depremle beraber nasıl yaşarız, depremin hasarlarını en aza nasıl indirgeriz ve deprem olmadan önce ne gibi tedbirler almamız konusunda çözüm arayışına girmiş durumdayız. Bu nedenle toplumda deprem bilincinin oluşturulması, deprem ve afetlere karşı uygun yerleşim alanlarının belirlenmesi, güvenli binalar yapılması, mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınması gerekmektedir" dedi.

"Kahramanmaraş depremi Marmara bölgesini etkilemez"

Bugün olan depremin Doğu Anadolu fay zonu üzerinde gerçekleşmiş olduğunu belirten Aslan, "Doğrultu atımlı bir fay üzerinde gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem ise Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olup Kahramanmaraş merkezli depremin Bursa’yı etkilemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Dün gece ve bugün meydana gelen depremlerin üzerinde gerekli çalışmalar yapılmakta olup sahadan toplanan veriler incelendikten sonra daha kesin bir sonuca varılacaktır. Bir kez daha Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan depremde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar ve depremden etkilenen bütün bölge halkına geçmiş olsun diliyoruz" şeklinde konuştu.