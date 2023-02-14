Jeoloji Mühendisleri Odası: 'Ülkede deprem bilinci oluşturulmalı'

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, birçok kentimizi etkileyen Mw=7,7 ve Mw=7,6 büyüklüğündeki deprem ile Türkiye’de çok büyük afet yaşanan depremi değerlendirdi. Konferansta Türkiye’nin dünyanın en aktif tektonik kuşaklarının üzerinde olduğu, bu yüzden deprem tehlikesi ve riski altında olduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, Türkiye’de deprem bilincinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“100 yılın en büyük depremini yaşadık”

Özel bir etkinlikte konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Aysun Aykan, “Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerimizde yaşanan ve birçok kentimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile Türkiye çok büyük afet yaşadı; şuana kadar yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti. Yapılan tespitlere göre maalesef oldukça büyük bir hasar yarattı ve daha fazla can kaybı olma olasılığı var. Son 100 yıldaki en büyük depremlerden birini yaşadık. Türkiye’de bugüne kadar olan en büyük aletsel dönem depremi 1939 tarihinde,7,9 büyüklüğünde olan Erzincan Depremidir. Kuzey Anadolu Fay Zonunun üzerinde oldu o zaman yaklaşık 33 bin kişi yaşamını yitirdi. Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde 1939 da, doğudan batıya doğru başlayarak 1942, 1943, 1944, 1951, 1957, 1967 ve 1999’da Gölcük Depremi’ne kadar olan depremlerde birçok kişi yaşamını yitirdi” diye konuştu.

“Yapı denetimi yapılan ruhsatlı yapılarda risk var”

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yine büyük depremler olacağına dikkat çeken Aysun Aykan, “Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde Elazığ-Sivrice’de 2020 yılında meydana gelen Mw=6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Ege Denizi’nde meydana gelen depremde 80 kilometre uzağında İzmir’in Bayraklı ilçesinde 117 kişi hayatını kaybetti. İran- Khoy, Van-Başkale depremlerinde de can ve mal kayıpları yaşandı. Bu depremler, ülkemizde deprem risklerinin azalmadığını göstermektedir. Özellikle Ege Denizi ve Kahramanmaraş Depremleri sonrasında, yapı denetimi yapılan çok sayıdaki ruhsatlı yapının yıkılması ve ağır hasar görmesi ile deprem riskinin sadece ruhsatsız ve kaçak yapılarda olmadığını da açıkça ortaya koymuştur. Yapı denetimi yapılan ruhsatlı yapılarda da risk var” dedi.

“Zaman zaman deprem haberlerini duymamız normal”

Türkiye’de deprem üretecek birçok diri fay hattının bulunduğu bilgisini de veren Aysun Aykan, “Ülkemiz, Dünyanın en aktif tektonik kuşaklarından Alp-Himalaya tektonik kuşağı içinde yer almakta olup, jeolojik yapısı nedeniyle her zaman yıkıcı depremlerle karşı karşıya bulunmaktadır; Dolayısıyla zaman zaman deprem haberlerini duymamız normal. Bugün bu haberleri Kahramanmaraş’tan duyarız, Yarın Bingöl’den, Balıkesir’den, İzmir’den, Bursa’dan, ülkemizin birçok yerinden duyabiliriz. Çünkü ülkemizde çok sayıda deprem üretecek diri fay hatları vardır ve yerleşim birimlerinin çoğunluğu, bu fay hatlarının üzerinde, yakınında veya etki alanında kurulmuş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Depreme karşı sağlıklı kent oluşturulmalı

Ülkenin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Jeoloji Mühendisleri Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, “Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır. Bu yüzden gerekli tedbirleri vakit geçirmeden almamız gerekiyor. Depreme karşı sağlıklı bir kent oluşturmamız gerekiyor. Günümüz teknolojisi ve bilim ile her büyülükte depreme karşı sağlam yapı oluşturmak mümkündür. Japonya’da ülkemizden daha fazla ve daha büyük depremler meydana geliyor; fakat binalar yıkılmıyor can kaybı yaşanmıyor! Çünkü orada deprem bilinci 60 yıldır var! Depreme dayanıklı sağlam bina yapıyorlar! İlkokuldan itibaren çocuklara deprem ve doğa kaynaklı afetler ile ilgili bilgiler veriliyor. En önemlisi Depremin ne olduğunu biliyorlar! Bizim ülkemizde maalesef deprem bilinci yok, deprem bilincini oluşturmak zorundayız! İlkokul seviyesinden itibaren çocuklarımıza deprem ve doğa kaynaklı afetler ile ilişkin bilgiler eğitim yoluyla verilmelidir” dedi.