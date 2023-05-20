Jeotermal serada 10 bin kök çilek dikildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden ilçe merkezine özel hat ile getirilen Jeotermal enerji turizm, termal, konut ısıtması, Jeotermalle sebze ve meyve kurutmasında kullanılıyor. Konut ısıtması sonrasında deşarj edilen jeotermal suyun değerlendirilmesi adına da bin metrekarelik örnek sera yapıldı.

Kaynağında 98 derece sıcaklıkta bulunan jeotermal enerji 5 bin konutun ısıtılmasından sonra diğer projelerde kullanılıyor, ekonomik açıdan kazancı yüksek, temiz ve doğal enerjinin dahilinde israfsız en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

Sağlıkla yaş alıyoruz, projesi da Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Tarım bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Jeotermal sera topraksız üretime hazırlanıyor. Projenin tamamen aktif olması ile birlikte hem jeotermal seranın çalışma sistemi bölge vatandaşına örnek olacak, hem de yaşlılar için çeşitli hobi etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirilecek.

Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan serada 10 bin kök çilek dikimi gerçekleştiriliyor. Serada yetiştirilen çilekler aynı zamanda bölgede bulunan Jeotermal kurutma tesisinde kurutulup ambalajlanarak katma değeri yüksek ürünler haline getirilecek.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş jeotermal alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve “Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir Projesi “ ile Marmara belediyeler birliği tarafından belediyeciliğin Oscar’ı olarak bilinen 2021 yılı Altın Karınca ödüllerine de layık görülmüştü.

Çiftçilere örnek olabilmek maksadıyla ilk üretime başladıklarını belirten Ziraat mühendisi Mehmet Demircan “Şu anda da mesela bu alanda da çiftçimize örnek olabilmek için kapalı alanda topraksız tarım olarak sadece biz bu çilek üretimini açık alanda tarlalarımızda değil de, kapalı alanda ne kadar çok verim alabiliriz onun için mücadele ediyoruz. Şu anda dikimlerini gerçekleştiriyoruz. 10 bin adet fideyi şuanda topraksız tarımda buluşturuyoruz. Çilek üretimindeki verim kapalı alanda ne kadar verim arttırabilirsek kalitelisini de yükselterek bir yanda da sera alanımıza yakın bölgemizde de kurutuma tesisimiz var. Kurutma tesisinde bu çileklerin kuruması için orada kurtulmasını ve pazarlanmasını sağlayacağız“ dedi.

Doğal kaynakları israf etmeden en verimli şekilde kullanmak için projelerini hayata geçirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı Belediyesinin jeotermalle meyve, sebze kurutma fabrikası Balkuru’nun yanında yaptığımız şuanda bir teknolojik seradayız. Bugün çileklerimizi diktik, 10 bin kök çilek var burada ve bu çilekler tam kurutmaya da uygun bir vasıfta olan çilekler. Bunlar 1 ay sonra ürün alacak, bu ürünler yıllıkta 20-25.000 kilogram yani 25 ton civarında üretim sağlanmış olacak. Serada üretilen bu ürünler hemen yanı başındaki jeotermalle meyve, sebze kurutma fabrikasında kurutulacak, ambalajlanacak ve bütün dünyaya Sındırgıdan gönderilmiş olacak. Burada kadınların istihdamı tarıma verilen bir katma değer üretme işlemi ve insanlara yol yöntem öğretme konusunda çok önemli bir hadise. Hem teknolojik hem jeotermalle hem istihdamı ve tarımda desteği sağlayan bir belediye anlayışı bu memleketi büyütüyor, kalkındırıyor” dedi.