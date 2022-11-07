Jesus'tan Batshuayi'ye uyarı

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, Teknik Direktör Jorge Jesus oyuncusunu uyardı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Müsabakanın 45+5. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılan Batshuayi, maçın ikinci yarısında 48. dakikada yine bir pozisyon esnasında yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Batshuayi’yi uyarırken, parmağını başına götürerek ‘Aklını kullan’ işareti yaptı.