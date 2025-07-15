Jetgen Junior Cup başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanından genç futbolcular, Jetgen Junior Cup için Yalova’da bir araya geliyor.

Jetgen Junior Cup organizasyonu, Termal ilçesindeki bir otelin spor tesislerinde gerçekleşecek. 10-15 yaş aralığındaki sporcuların yer aldığı turnuvada toplam 24 takım, üç gün boyunca 5 çim sahada kıyasıya mücadele edecek. 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, sadece bir altyapı organizasyonu değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarını keşfetmek isteyen scout ekiplerinin de radarında olduğu bildirildi. Turnuva boyunca gözlem yapacak profesyonel scout ekiplerinin, potansiyel genç yetenekleri kulüplerine kazandırmak üzere tribünde yerini alması bekleniyor.

Organizasyonun fikir sahibi ve düzenleyicisi olan işletme sahibi Fikret Mazı, "Amacımız, çocuklara hem profesyonel bir turnuva atmosferi yaşatmak hem de onları Türkiye’nin önemli kulüplerinin dikkatine sunmak. Aynı zamanda aileleriyle birlikte keyifli bir yaz deneyimi yaşamalarını da istiyoruz" dedi.

Turnuvada tüm takımlar tam pansiyon olarak ağırlanacak. Katılımcılara üç öğün yemek, havuz ve sosyal alan kullanımı gibi imkanlar sunulurken, profesyonel hakemler yönetiminde gerçekleşecek maçlar canlı yayınlanacak. Her maç, fotoğraf ve video kayıtlarıyla arşivlenecek.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek. Jetgen Junior Cup’ın organizasyon ekibi, turnuvayı geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi hedefliyor.