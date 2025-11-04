Jhon Duran: 'En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum'

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle sürecin uzun olduğunu belirterek, "Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Duran ayrıca Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında Beşiktaş karşısında Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. İlk olarak sakatlık sürecine değinerek başlayan Jhon Duran, "Öncelikle uzun bir süreçti benim için ki en iyi şekilde de geri dönebilmek için çok iyi çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ve oynamak ister. Ama benim için bu süreç uzun oldu. Uzun olduğu kadar da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Sakatlık sürecindeki spekülasyonlarla ilgili de açıklamalar yapan Duran, "Ben insanların kötü yorumlar yapmasına ve var olandan daha kötüymüş gibi gösterilmeme alışkınım. Ama ben her zaman bu tarz şeylerden uzak durdum, hiçbir zaman cevap vermedim. Sakinliğimi korudum ve çalışmalarıma güvendim. Tanrı’nın yapmış olduğu plana da her zaman güvendim. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda olmadı" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız tüm süreç boyunca yardımcı oldu"

Sakatlık sürecinde Başkan Sadettin Saran’ın kendisine olan desteğini değerlendiren golcü oyuncu, "Tüm süreç boyunca kendisi yanımda oldu, yardımcı oldu. Her zaman benimle konuştu, eşlik etti. Aynı zamanda Devin Bey’in de bu süreçteki desteği çok önemliydi. Tabii ki onlar her zaman oyuncuların yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benimle de bu süreç boyunca sürekli konuştular. Bu süreci en kısa sürede atlatmam için yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

"Böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi"

Beşiktaş maçında galibiyeti getiren gol ve yaptığı gol sevinciyle ilgili Jhon Duran, "Güzel bir gol oldu benim adıma. Özellikle böylesine önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışa vurumuydu. Uzun bir süre sonra geri dönüp böylesine önemli bir maçta gol atmanın, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışa vurumuydu" açıklamasında bulundu.

"Önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç"

Duran, sezonun kalanıyla ilgiliyse, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra da bize neler getireceğini göreceğiz. Biz sadece oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz"

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen 21 yaşındaki forvet, "Bizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etsinler. Onlar nereye gidersek gidelim stadyumu doldurup bizi destekliyorlar. Biz de onları mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve her şeyimizi veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.