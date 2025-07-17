Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe’nin Portekiz’deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, antrenmana çıktı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.