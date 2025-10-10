Jiletle kendini kesip çevreye rahatsızlık veren şahsın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jiletle kendini kesip çevredekilere rahatsızlık veren şahsın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Olay, 7 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polisler olay yerine gelerek, şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bölgeden geçen bir sürücü, yolun kapalı olması sebebiyle durmak zorunda kaldı. Jiletle kendini kesen Özgür Şahin ise yolun kapalı olması sebebiyle korna çalan sürücüye doğru koştu. Özgür Şahin’in elinde jiletle koşarak kendilerine geldiğini gören bir şahıs, araçtan inerek şahsa müdahale etmeye çalıştı. Bu esnada çıkan tartışmada Şahin, silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İ.S., G.K., Ü.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S., G.K. ve S.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.Ö’ye ise ev hapsi verildi.