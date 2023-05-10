Jimmy Key Universail 2023 Yelken Yarışı'nın ödülleri sahiplerini buldu

Urla İskele’de 15 üniversiteden toplam 430 sporcunun katılımıyla 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Jimmy Key Universail Yelken Yarışları’nda derece elde eden sporcular ödüllerini aldı.

Urla Yelkenci Topluluğu (URİYAT), Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key işbirliğiyle düzenlenen 12. Jimmy Key Universail 2023 Yelken Yarışları, 29-30 Nisan tarihlerinde Urla’da gerçekleşti. Urla İskele’de düzenlenen yarışa, 15 üniversiteden toplam 430 sporcu katıldı. Yarışta birinci grupta Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci grupta ise Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi kazanan takımlar oldu.

Yarışta IRC sınıfında 4 grup ve 14 tekne, destek sınıfında da 5 grup ve 16 tekne yarıştı. Başhakem Eşref Uzun ve URİYAT yönetiminin planlaması üzerine ilk gün 2, ikinci gün ise 1 yarış gerçekleştirildi. Bu sene sloganı “100. Yıl Cumhuriyet Kupası” olan yarışlarda 10 farklı kategoride 30 yelken takımı ödül aldı.