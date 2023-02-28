Jinekolog Op. Dr. Şen: 'Deprem stresi geçiren gebeler, farklı aktivitelere yönelmeli'

Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerde hamile kadınların da risk altında olduğunu belirterek, "Deprem riski nedeni ile erken doğumlar olabilir. Anne adayı stresini iyi yönetmesi gerekir. Hamile kadınların farklı aktiviteler ile uğraşması kendilerine çok iyi gelecektir’’ dedi.

Jinekolog Op. Dr. Şen, Maraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin 11 ilde yıkıma neden olduğunu belirtti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmeti yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileten Op. Dr. Şen, ‘’Hamilelik sürecinde stres faktörü çok önemli. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi sonrası hamileler de zarar gördü. Hamilelikte stres faktörü, hamileliği kötü yönde etkiler. Bu sebepten ötürü bebeğinizin sağlığı için stresinizi azaltmaya yönelik şeyler yapmanız gerekmektedir. Hamilelik sürecinde stres altında olmak erken doğum riski taşımaktadır. Deprem sonrası stersi azaltmak için kafanızı dağıtacak aktiviteler yapmak hamileler ve bebekleri için çok daha sağlıklı olacaktır’’ diye konuştu.

’’Uzun süreli stres bozukluğu ciddi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir’’

Hamilelik sürecinin stresli olduğunu anlatan Şen, ’’Hamilelik sürecinde stresli bir hal almak muhtemel bir durumdur. Bunun sebebi ise hamilelik süresince aile, hayat, beden ve duygu değişimi sıklıkla görülür. Uzun süreli olan stres bozukluğu ise yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hamilelik süresince stres altında olmak erken doğum ve düşük doğum risklerini beraberinde getirebilir. Çok erken doğan bebekler sağlık sorunları açısından büyük bir risk altında olurlar. Hamilelikte normal stres türlerin, hormon değişiklikleri, endişe, eş ile sorunlar gibi birçok stres olma sebepleri olmaktadır. Bunların yanında felaket olayları da büyük stres sebebi olmaktadır. Örneğin deprem, sel ve terör saldırıları gibi. Yaşanan deprem felaketi sonrası çoğu hamile kadınlarda büyük stres bozukluğu görülebilir’’ şeklinde konuştu.

’’Yoga, kısa yürüyüşler, çiçek yetiştirme gibi farklı aktiviteler iyi gelebilir’’

Deprem sonrası stres bozukluğu yaşayan hamilelere önerilerde bulunan Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, ’’Bu süreç hamile kadınlar için çok daha zor olmaktadır. Yaşanılan felaket sonrası tüm hamilelerin stres bozukluğunu iyi bir şekilde yönetmesi gerekir. Erken doğum riski açısından stres çok önemli bir faktördür. Bu stresi azaltmak için, depremi hatırlatan görüntülerden uzak durmak gerekir. Hamileliğin normal seyrinde devam etmesi için anne adayının stresini iyi yönetmesi germektedir. Bebek ve anne sağlığı için farklı aktiviteler ile uğraşmak çok iyi gelecektir. Yoga, kısa yürütüşler, piilates, çiçek yetiştirme gibi faklı aktiviteler iyi gelebilir’’ ifadelerini kullandı.