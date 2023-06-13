Jip tıra arkadan çarptı 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lüks bir otomobil jip seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Murat Kerim Çekiç (51) idaresindeki 16 CTL 688 plakalı lüks jip Bursa istikametinden Orhangazi istikametine seyir halindeyken önünde seyir halinde olan Hasan K.(41) yönetimindeki 06 TG 450 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada lüks jipin sürücüsü Murat Kerim Çekiç yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Hurdaya dönen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.