Joao Mario yeni sezona golle başladı

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Joao Mario, 2025-2026 sezonuna golle başladı. Mario, siyah-beyazlı formayla ise 8. golüne imza attı.

Joao Mario yeni sezona golle başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 kaybettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Joao Mario, 2025-2026 sezonuna golle başladı. Mario, siyah-beyazlı formayla ise 8. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenildi. Siyah-beyazlıların golleri 40. dakikada Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi.

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Yeni sezona golle başlayan Mario, siyah-beyazlı forma altında da 8. golünü kaydetti.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 37 maçta 7 gol, 4 asistle tamamlamıştı.