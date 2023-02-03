Jorge Jesus: 'Saha içinde Fenerbahçe kadar mağdur edilen bir takım görmedim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Yıllardır bu işi yapıyorum buna benzer daha önce bir takımın saha içerisinde mağdur olduğu bir durumu görmemiştim" dedi. Jesus, Adana Demirspor maçının hakemine saygısız bir söylemde bulunmadığını aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarların ve kendilerinin mağdur edildiğini söyleyerek, “Hem bizler hem taraftarlarımız mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz hakem kararlarında adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltımız vardı. Orada VAR devreye girip orta hakeme müdahale edebilirdi. Görmedi değil orada devreye girmek istemediler. Fenerbahçe’nin bu durumdan yara aldığını düşünüyorum. İyi bir maç çıkarttık. Eğer normal hakem yönetim olsaydı maçı kazanabilirdik. Yolumuza devam ediyoruz. Eğer her şey adil giderse tekrar ilk sırayı alırız” şeklinde konuştu.

"Daha önce saha içinde Fenerbahçe kadar mağdur edilen bir takım görmedim"

Adana Demirspor müsabakasının ardından gördüğü kırmızı kartta hakeme saygısızlık yapmadığının altını çizen Jesus, “Türkiye’ye geldiğimden beri hiçbir zaman hakemle ilgili konuşmadım. Onlara saygı duyuyorum ama maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum buna benzer daha önce bir takımın saha içerisinde mağdur olduğu bir durumu görmemiştim. Dolayısıyla maç sonu hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istemiştim. Saygısız ve terbiyesiz şekilde yapmadım. Sadece son pozisyonu söylemek istedim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim” diye konuştu.

“Hakeme kötü bir söylemde bulunmadım”

Hakem Ali Palabıyık’ın yanına Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmak amacıyla gittiğini kaydeden Jorge Jesus, “Orda kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Maç bitince benim hakemin etrafında Fenerbahçeli çok oyuncu vardı. Benim sahaya girerken ilk niyetim Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Kendisine penaltılardan bahsetmedim bile. Sadece vermesi gereken frikikten bahsettim. Ceza sahası içinde değildi, dışındaydı. Bu konuşmanın sonunda kendisi bana kırmızı kart çıkarttı. Nedenini bilmiyorum. O bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi ama ben ona kötü bir söylemde bulunmadım”

“Lider olmak için çalışacağız”

Jorge Jesus, yeniden lider olacaklarını belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Şu anda rakibimiz Galatasaray’ın 6 puan gerisindeyiz ama ligin bitmesine çok maç var. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig her takım puan kaybedebiliyor. 1. sıraya çıkabileceğimizi düşünüyoruz, özgüvene sahibiz. Dünkü sonucun bizi kötü etkileyeceği düşünülebilir ama bu sonuçla daha fazla birlik olarak yolumuza devam ediyoruz. Hakem kararları sebebiyle galip gelemedik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aradaki puan farkını kapatıp birinci sıraya yükselmek için çalışacağız.”