Jorge Jesus, sarı-lacivertli tribünlere kızdı

Fenerbahçe taraftarları tarafından Willian Arao'nun ıslıklanması sonrası Teknik Direktör Jorge Jesus tepki gösterdi.

Jorge Jesus, sarı-lacivertli tribünlere kızdı
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EditörEditör
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Fenerbahçe taraftarları tarafından Willian Arao’nun ıslıklanması sonrası Teknik Direktör Jorge Jesus tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşırken, tribünlerden bazı futbolculara tepki gösterildi. 68. dakikada İsmail Yüksek’in yerine oyuna giren Willian Arao, tribünlerden tepki gördü. Brezilyalı oyuncunun topu ayağına her alışında tribünlerden ıslıklar yükselirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ellerini iki yana açarak tepki gösterdi.