Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye’deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.