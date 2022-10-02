Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.

Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye’deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.

Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş
Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş