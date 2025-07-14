Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr

Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü oldu.

Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jorge Jesus, Al-Hilal’in ardından teknik direktörlük görevi için Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad’ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.