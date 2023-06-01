Jose Medilibar, Avrupa'da ilk kupasını Sevilla ile kazandı

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla, Roma’yı penaltı atışları sonucu yenerek şampiyon olurken, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar, ilk kez Avrupa kupası sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma, Macaristan’ın başkenti Budabeşte’de Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle bitti ve seri penaltı atışları sonunda kupayı müzesine götüren İspanyol Sevilla oldu. Mart ayında takımın başına José Luis Mendilibar’ı getiren Sevilla, yeni hocasıyla birlikte yükselişini UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürerek devam ettirmiş oldu. İspanyol çalıştırıcı, Avrupa liglerinde ilk, Sevilla’ya ise 7. kupasını kazandırdı. 62 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında 5’i Avrupa Ligi, 11’i lig olmak üzere 16 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jose Mourinho’lu Roma’yı kupanın dışında bırakarak ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Jesus Navas, 4. şampiyonluğa ulaştı

37 yaşındaki futbolcu Jesus Navas, Sevilla ile 4 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. İlk 2 kupasını 2006 ve 2017 senelerinde üst üste aldıktan sonra tecrübeli İspanyol, 2020 ve 2023 senelerinde tekrardan kupayı kazanmayı başardı. Navas, karşılaşmayı 90+5. dakikada Gonzalo Montiel’e bıraktı.