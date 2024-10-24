Jose Mourinho kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel’e ceza sahasında yapılan mücadele sonrası yedek kulübesi ve teknik heyet penaltı bekledi. Hakem Clement Turpin, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölüme gelerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya kırmızı kart gösterdi.