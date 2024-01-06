Josef de Souza, Başakşehir-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti

RAMS Başakşehir'in Çin ekibi Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.

Josef de Souza, Başakşehir-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

RAMS Başakşehir’in Çin ekibi Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan’dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı. Josef, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor’u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.

34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig’de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi.