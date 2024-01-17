Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Boluspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı
Editör
EditörEditör
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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Boluspor’u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Başakşehir, Boluspor’u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi. Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir’in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymişti.