Joshua King 46 gün sonra kadroda

Fenerbahçe’nin Norveçli forveti Joshua King, 46 gün sonra İstanbulspor maçında kadroda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile karşılaştığı mücadelede Joshua King, 46 gün sonra maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Norveçli golcü en son 15 Eylül’de Avrupa Ligi’nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.