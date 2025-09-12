Jota Silva, Beşiktaş'ta
Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Jota Silva’nın transferiyle ilgili, "Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.