Judo fırtınası Kocaeli'de esecek

2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na Kocaeli ev sahipliği yapacak. Müsabakalar, 13-16 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Son iki yılda birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli, 2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Müsabakalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde 13-14 Mart ve 15-16 Mart tarihleri arasında Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Şampiyonaya, erkekler ve kadınlarda 7’şer sıklette olmak üzere toplam bin 300 sporcu ve toplamda 2 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor.